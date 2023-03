Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados na noite da última sexta-feira (3), por volta das 20h45, para resgatarem uma jaguatirica na BR-262, em Araxá, no Alto Paranaíba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por funcionários de uma empresa. No local, encontraram o animal com ferimentos nas costas e nas patas e suspeita de fratura.

O felino estava se arrastando pela rodovia e foi recolhido. Ele foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Fazu, em Uberaba, para tratamento das lesões.

Fonte: TapiraímgTV