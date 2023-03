Uma mulher morreu na noite de sexta-feira (3) após um VW/Gol capotar na BR-262, em Uberaba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia no sentido Uberaba/Campo Florido, quando na altura do km 859, o motorista perdeu o controle da direção do carro, que saiu da pista e capotou por várias vezes.

Com o impacto, uma mulher foi lançada para fora do veículo e sofreu ferimentos graves. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Outros quatro ocupantes do veículo ficaram feridos e foram encaminhados para atendimentos hospitalares em Uberaba.

A perícia técnica compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Equipes da PRF e Triunfo Concebra também atuaram na ocorrência.

Fonte: Tapiraí TV