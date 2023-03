Duas pessoas ficaram feridas na tarde do último sábado (4) após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta BMW/R 1250 e uma caminhonete Ford/F1000 na MG-050, em Capitólio. O acidente aconteceu por volta das 13h40, na altura do KM 285.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista da caminhonete, de 66 anos, relatou que transitava pela rodovia no sentido Piumhi, quando parou seu veículo no acostamento e iniciou a manobra para adentrar no pátio de um posto e não observou a aproximação da motocicleta, ocorrendo a colisão.

Já o condutor da motocicleta, de 41 anos, relatou que transitava pela rodovia, quando notou que a caminhonete estava cruzando a via, e tentou desviar mas não foi possível evitar a colisão.

Com o impacto, o condutor e passageira da motocicleta sofreram ferimentos leves, sendo a passageira levada para o HPS de Piumhi. O condutor dispensou atendimento médico e permaneceu no local.

Ainda conforme a PMRv, após o impacto o condutor caminhonete parou seu veículo e deslocou para prestar socorro às vítimas, momento em que o condutor da motocicleta passou a xinga-lo, tendo corrido atrás dele até alcança-lo nas dependências do posto de gasolina, onde desferiu um soco na sua orelha esquerda.

O fato foi confirmado pela vítima e pelas testemunhas no local. Em diálogo com o autor confirmou que ficou muito nervoso, e confirmou ter corrido atrás da vítima para agredi-lo.

Ele foi detido e liberado após assinar o TCO.

Fonte: TapiraimgTV