A indicação de leitura da semana é “Jardim de Inverno”, da escritora Kristin Hannah.

O projeto “No Meio do caminho tem um Livro” é idealizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga.

O livro é um romance americano, com drama e um segredo familiar mantido por mais de 60 anos entre a gelada Leningrado da segunda guerra mundial e o Alasca, também gelado!

Duas irmãs completamente diferentes vivem distantes em um mundo oposto.

Uma é sonhadora, gosta de viajar, pretende conhecer o mundo e tornar-se fotógrafa e jornalista famosa. A outra escolhe ficar em casa cuidar dos filhos, da família.

Mas o destino as aproxima. Encontram-se para ajudarem a mãe, Anya, uma mulher calada, fria, que não consegue oferecer nenhum conforto as filhas, nem em um momento de dor, tristeza diante da doença do seu esposo, conseqüentemente, o pai de suas filhas, cuja doença é a razão que provoca o reencontro de Meredith e Nina.

Anya carrega um motivo forte para ser assim distante, e o Senhor Whitson em seu leito de morte, pede a Nina que ela e sua irmã prometam conhecer melhor sua mãe, quando ele se for. Que elas conversem, busquem formas de aproximação. Embora ambas achem tão difícil este diálogo, pois elas: mãe e filhas vivem entre barreiras ao redor de seus sentimentos, as quais impedem de expressá-los em determinado momento.

Nina aproxima-se de seu pai, já acamado em despedida, ele fala em relação à Anya:

_ Faça-a contar a história da camponesa e do príncipe, mas a história inteira… Pede novamente, com dificuldades para respirar, o pai de Meredith e Nina.

E qual seria esta história secreta do passado de Anya? Será que a revelação abalaria de vez o alicerce da família? E o destino da família Whiston, qual seria?

Quer saber mais sobre este romance cativante, misterioso, tocante?

Ele encontra-se disponível para empréstimo na Biblioteca Pública Municipal “Dr. Sócrates Bezerra de Menezes“, situada na Praça são Vicente Férrer, 140, centro de Formiga.

Jardim de inverno é certamente um livro maravilhoso para ler neste mês de maio, mês que celebra o dia das mães, pois narra um relacionamento diferente entre mãe e filhas.

Fonte: Bibliotecas Públicas