A vereadora Joice Alvarenga e representantes da Santa Casa de Formiga estiveram, na terça-feira (24) em Brasília, no gabinete do secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Helvécio Miranda Magalhães Júnior, tratando de assuntos como o financiamento da UTI Neonatal e o credenciamento de novos serviços junto ao Ministério.

Durante o encontro, a gestora executiva da Santa Casa, Myriam Araújo Coelho, apresentou todos os custos da UTI Neonatal e a demanda que a entidade tem para manter a unidade em funcionamento e, com isso, demonstrou a importância do financiamento da Unidade.

De acordo com a administração da Santa Casa, a viagem foi muito produtiva e o apoio de políticos e sociedade para a entidade é muito importante para que os serviços não sejam interrompidos.

Já Joice Alvarenga destacou: “nós voltamos confiantes e otimistas com os acordos estabelecidos para avançar no fortalecimento do SUS na região. Nossa defesa é garantir o acesso das pessoas à saúde pública de qualidade. Gratidão, ao secretário Helvécio e ao deputado Odair Cunha pelo seu compromisso e da sua equipe com o nosso hospital e nossa gente, comentou.

Além da vereadora e da gestora, também estiveram presentes em Brasília o superintendente administrativo, Marcos Antônio Caetano, o diretor clínico, Dr. João Marcos Lopes Silva, o médico, Dr. Rafael De Santis, o advogado da entidade, Antônio Monteiro Junior e a diretora de RH, Franciele Oliveira.

A Santa Casa de Formiga cresceu muito na assistência hospitalar nos últimos anos, com duas UTI´s, UTI Neonatal, serviço de hemodinâmica, cirurgias cardiovasculares, Maternidade, Ortopedia, entre outros serviços. Ao todo, são 112 leitos disponíveis para atendimento à população de Formiga e região.

Fonte: Câmara Municipal