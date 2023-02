Uma jovem alemã de 21 anos fez uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (17) que está causando polêmica. Ela disse que pode ser Madeleine McCann, menina britânica desaparecida em maio de 2007 na Praia da Luz, em Algarve, Portugal, quando tinha 3 anos.

No vídeo compartilhado na web, a jovem se identificou como Julia Faustyna e contou que começou a desconfiar que poderia ser Madeleine há poucos meses. Além disso, ela deu alguns indícios que poderiam confirmar possíveis semelhanças entre as duas..

A alemã disse que tem 21 anos, mas que sua idade pode ser menor, já que atualmente Madeleine teria 19 anos. Além disso, Julia afirmou ter uma história de vida um pouco confusa. Ela contou que foi criada por um homem que abusava dela e que, até hoje, não conhece os pais biológicos.

Outro ponto importante é a aparência física. No vídeo, ela fez algumas comparações de pintas no rosto e no corpo, além de expressões semelhantes com a menina desaparecida.

A jovem disse que autoridades locais a ignoraram e que, apesar de não se lembrar muito da infância, seria capaz de reconhecer os sequestradores ainda hoje.

“Eu não me recordo de grande parte de minha infância, mas minha memória mais antiga é forte, de férias em um lugar quente com praia e prédios de apartamento brancos ou bem claros. Eu lembro de ter visto tartarugas na praia em uma pequena baía, como consigo me lembrar. Vi tartarugas lá e havia outras crianças que tentavam tocá-las. Eu não vejo minha família nessa memória”, comentou Julia Faustyna.

A polícia alemã, que prendeu Christian Brueckner, o principal suspeito, disse não acreditar que Madeleine esteja viva. Já os policiais britânicos ainda consideram o caso como desaparecimento.

Nas redes sociais, as opiniões se dividem. Enquanto isso, Julia segue pedindo que a mensagem chegue até os pais de Madeleine, Kate e Gerry, e que o exame de DNA seja feito o mais rápido possível.

