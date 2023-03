Um jovem de 22 anos foi preso em Uberlândia, nesse fim de semana, por ter sido flagrado com uma menina de 12 anos durante um encontro. A família da jovem a encontrou na casa do rapaz depois de 12 horas de desaparecimento. O homem e a vítima confirmaram que houve sexo entre eles, o que levou à prisão dele por estrupo de vulnerável.

Há dias eles vinham conversando por meio de uma rede social e, no dia do encontro, ela se ofereceu para entregar uma encomenda para o irmão no trabalho dele, no bairro Santa Mônica, na Zona Leste da cidade do Triângulo Mineiro. Essa foi uma desculpa para sair de casa e se encontrar com o homem. Depois disso, a adolescente desapareceu.

Familiares e amigos conseguiram imagens de câmeras de segurança que mostravam os dois andando juntos pelo bairro. Além disso, o smartphone da menina foi rastreado e eles conseguiram encontrar o possível local em que eles poderiam estar.

Familiares e amigos conseguiram imagens de câmeras de segurança que mostravam os dois andando juntos pelo bairro. Além disso, o smartphone da menina foi rastreado e eles conseguiram encontrar o possível local em que eles poderiam estar. O encontro, que começou pela manhã foi finalizado à noite, quando a Polícia Militar foi chamada na porta da casa do então suspeito, já no bairro Granada, Zona Sul de Uberlândia. A adolescente estava na casa, junto com a família dele.

Ao receber voz de prisão, o jovem disse não saber a idade real da menor, que teria dito a ele ter 17 anos.

A vítima recebeu atendimento médico e o preso teve a prisão ratificada na Delegacia de Plantão.

O fato de a família dele saber da presença da menina no local e não ter avisado aos pais dela ainda será investigado.

Fonte: Estado de Minas