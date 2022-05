Uma jovem de 26 anos morreu em um acidente neste domingo (22) na MG-252 em Araújos. Ela estava no banco de passageiro da frente e foi arremessada para fora de um carro que capotou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local o condutor do veículo, de 24 anos, havia sido socorrido pela ambulância do município. Dentro do carro estavam outros passageiros de 21, 22 e 28 anos.

Todas as pessoas feridas foram encaminhadas para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o portal G1, como a identidade das vítimas não foi informada não foi possível atualizar o estado de saúde delas.

Fonte: G1