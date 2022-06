Na noite deste sábado (4), durante uma operação Lei Seca Itinerante pela rodovia BR-354, em Arcos, policiais rodoviários de Formiga se depararam com um automóvel Fiat/Uno Mille Economy, prata emplacado em Arcos, transitando pelo KM 474 com os faróis apagados, colocando em risco a segurança do trânsito.

Os militares realizaram a abordagem do condutor, de 21 anos, e observaram que ele apresentava alguns sintomas de embriaguez alcoólica, tais como hálito etílico e olhos avermelhados.

O motorista, natural de Arcos, foi submetido ao teste do bafômetro que obteve o resultado de 0,87 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 21 vezes acima do permitido.

O jovem admitiu ter consumido cerveja aos policiais.

Ante o exposto e em conformidade com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Formiga, sendo autuado em R$ 2.934,70.

Ele ainda responderá futuramente na justiça pelo crime de trânsito e terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses.