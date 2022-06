Neste final de semana, produtores de queijo artesanal de Formiga conquistaram 3 medalhas na Expô Queijo Brasil 2022 – Araxá Internacional Chesse Awards, sendo eles:

– Daniel Rodrigues (Soh Minas) – medalha de ouro com o queijo tipo mussarela trufado com requeijão (queijos aromatizados de massa filada);

– Daniel Rodrigues (Soh Minas) – medalha de prata com o queijo mussarela nozinho defumado (queijos aromatizados de massa filada);

– Wesley Saldanha (Queijaria Saldanha) – medalha de bronze com o queijo Minas Frescal (queijos frescos de leite de vaca pasteurizado).

De acordo com o diretor de políticas rurais da Prefeitura de Formiga Alex Faria, essa conquista é fruto do Projeto de valorização do queijo produzido em Formiga, iniciado em 2021 pelo Serviço de Inspeção Municipal de Formiga (SIM) em parceria com a Emater-MG e o Unifor-MG.

O projeto obteve resultados em seu primeiro ano de execução, no qual os produtores Edmilson Rolindo e Fernanda Silveira conquistaram uma medalha de ouro na Expô Queijo Brasil 2021 – Araxá International Cheese e se classificaram entre os cinco finalistas do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2022 – Queijo, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Epamig e com Sebrae.

As conquistas e prêmios de 2021 e 2022 vieram para confirmar a seriedade do trabalho desenvolvido pela administração municipal juntamente com seus parceiros em prol da valorização dos produtores formiguenses.

Fonte: Decom