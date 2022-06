O Formiga Esporte Clube (FEC) enfrentará o América nesta segunda-feira (6). A partida na categoria sub-15 ocorrerá às 15h, no Estádio Juca Pedro (campo do Formiga).

De acordo com a Prefeitura, a entrada para o evento é um quilo de alimento não perecível. No intervalo do jogo, haverá vários sorteios de brindes e de camisas do América e do FEC.

O amistoso faz parte da programação de festividades em comemoração aos 164 anos de emancipação político-administrativa de Formiga, que é celebrada no dia 6 de junho.

A competição será um preparativo da categoria sub-15 do FEC que participará do Campeonato Mineiro com a estreia para o dia 11 de junho, contra o Uberabinha, da cidade de Juiz de Fora.

É importante ressaltar que, a categoria sub-17 está disputando o mesmo campeonato com os jogos de ambas as categorias acontecendo na mesma data.