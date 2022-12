Uma mulher, de 50 anos, precisou acionar a polícia em pleno dia de Natal, nesse domingo (25), após ser ameaçada de morte pelo próprio filho. O jovem, de 22 anos, apontou uma arma na direção da mãe e disse que iria matá-la na casa da família em Três Corações, na região do Sul de Minas.

De acordo com a Polícia Militar do município, após o acionamento pela mulher, os militares realizaram chamado de busca e apreensão na residência e encontraram uma arma de pressão e 20 munições calibre .28 intactas nas coisas do jovem.

O filho foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e os itens foram apreendidos.

Fonte: O Tempo