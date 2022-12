A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (SES-MT) informou nesta segunda-feira (26) que todos os leitos de UTI Covid-19 estão ocupados.

Os dados completos constam no Painel Interativo da Covid-19, no site da secretaria de saúde.

O Mato Grosso conta com 38 leitos adultos na rede estadual, com 100% deles ocupados.

A pasta informou que notificou os municípios para que procedam com a abertura de leitos e executem medidas para reduzir a transmissão do vírus.

De acordo com o painel epidemiológico, os casos confirmados no estado desde o início da pandemia estão em 856.153, com 15.296 óbitos.

Fonte: CNN Brasil