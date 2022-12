A busca do artífice de manutenção Antônio Gonçalves de Freitas, de 69 anos, pelo dono de uma sacola com bananas e R$ 6,8 mil encontrada em uma rua de Boa Vista repercutiu nas redes sociais e teve bons resultados. Nesse domingo (25), ele informou em uma publicação que localizou a empresária dona do dinheiro e o valor foi devolvido.

Ao portal g1, o idoso, conhecido como Toni Freitas, descreveu o sentimento como estar “de alma lavada e enxaguada”. O dinheiro, segundo relatou a empresária do ramo de exportações para Antônio, seria usado para fazer um pagamento adiantado de Natal para os funcionários, mas ela foi assaltada antes disso.

A história iniciou ainda na noite de sexta-feira (23), quando Antônio seguia pelas ruas do bairro Asa Branca, em Boa Vista em busca de sacolas para guardar os abacates que ele vende.

Na ocasião, Antônio encontrou uma sacola com bananas e levou para a casa para reaproveitar e usar na venda dos abacates. Depois, ao mexer nas frutas encontrou o valor.

“Sentei em uma cadeira preguiçosa aqui abriu o celular para ver se tinha alguma mensagem, algum pedido de abacate e resolvi ir ver a banana. Vi um pacote em cima das bananas bem embrulhado mesmo, quando eu abro aquele pacote era dinheiro. É tentador? É. Mas, entre o bem e o mal, eu sempre preferi ficar com o bem”, disse.

A busca pelo verdadeiro proprietário dos R$ 6,8 mil começou ainda naquela noite, quando ele gravou um vídeo e publicou nas redes sociais. A condição para achar o verdadeiro dono era citar o nome dos funcionários listados em um documento encontrado com o pacote.

O vídeo foi enviado em grupos de aplicativo de mensagem e, na manhã seguinte, a empresária entrou em contato com o idoso. Ele descreveu o momento como “uma alegria fora do comum”.

Ao idoso, ela disse ter sido assaltada por três pessoas depois de ter feito compras em um supermercado. Eles levaram o celular, bolsa com documentos e algumas sacolas.

A suspeita de Antônio e da empresária é que os bandidos tenham abandonado a sacola devido ao peso das frutas. Alimentos como carnes e bebidas foram levados.

“Quando ela abriu a bolsa para pagar o caixa ela tirou aquele pacote de dinheiro que estava na bolsa e colocou provisoriamente na sacola de banana para poder botar na bolsa de volta. Só que o empacotador já puxou ali aquelas sacolas e foi tudo junto. Nós deduzimos que eles não fizeram questão da sacola de banana, pois estava pesando para eles”, contou.

Ainda segundo ele, a empresa da mulher se recupera de uma crise devido à pandemia e por isso, teria pegado a quantia emprestada para pagar os funcionários no Natal.

‘Para ser honesto a gente paga um preço’

Apesar da ação positiva, Antônio disse ter sido alvo de críticas na internet. Isto porque, para algumas pessoas, o idoso deveria ter ficado com a quantia.

“Eu precisava desse dinheiro, mas a gente vai se virando. Como eu vou me olhar no espelho sabendo que eu fiquei com o Natal de trabalhadores como eu? Famílias que tem que comer, que tem crianças, animais, aluguel, água, luz, gás?” questionou.

Ele, que começou a vender abacates para complementar a renda e ajudar a família, afirma que apesar das dificuldades financeiras, não seria justo ficar com um dinheiro que não era seu. Emocionado, o idoso conta que recebeu até xingamentos.

“Eu não sei como é que pode nós estarmos em um país onde até para ser honesto a gente paga um preço. É uma dor no coração, algumas pessoas dizendo que ‘Deus me deu esse dinheiro’. Deus não me deu esse dinheiro, esse dinheiro é de outra pessoa, é de trabalhadores que precisavam”.

Mesmo com as mensagens negativas, o idoso entregou o dinheiro para a empresária na véspera de Natal, na última sexta-feira (24). Agora, como resultado da boa ação, os dois pretendem manter contato.