Mickael José, atualmente com 9 anos de idade, morador de Araçoiaba da Serra, região metropolitana de São Paulo, surpreendeu a família com gesto de amor ao próximo. Após descobrir que a motorista do transporte escolar que o levava para a escola lutava contra um câncer, em 2019, o garoto decidiu deixar o cabelo crescer para poder doar e ajudá-la.

“Ele chegou em casa e falou: mãe, a ‘tia’ ficou doente e eu não vou mais cortar meu cabelo, vou doar para ela, porque ela vai precisar. Isso foi uma surpresa para mim, pelo gesto, sabe? Aí ele foi conversar com a ‘tia’, e ela falou: se você quiser deixar o cabelo crescer para doar, você pode. Só que para a ‘tia’ não vai dar tempo. Infelizmente, a situação dela já era bem grave”, contou Roseneia Bueno, mãe de Mickael.

A mãe revela que ao saber da iniciativa do garoto, a motorista do ônibus achou o gesto lindo. Mas disse a Mickael que ele poderia doar o cabelo para alguma criança que precisasse.

A motorista do transporte escolar, não resistiu e acabou falecendo no início da pandemia, em 2020. Porém, Mikael seguiu firme no seu objetivo e continuou deixando o cabelo crescer. Devido ao isolamento social, o menino teve aulas on-line e ao retornar para o presencial, sofreu bullying dos colegas pelo cabelo grande e mesmo assim não desistiu.

“Ele ia ao banheiro e os menino queriam que ele saísse, falavam que não era ‘lugar de menina’, apenas de menino. Ele tentava explicar que era menino e que ia doar o cabelo, mas, mesmo assim, as crianças zoavam”, explicou a mãe.

“Eu realizei um desejo do meu coração, porque estou fazendo o bem para uma pessoa que vou estar doando o meu cabelo para fazer uma peruca. Me senti alegre”, explica Mickael.

De acordo com a mãe, no sábado (17), o filho cortou o cabelo e as mechas serão levadas aos pacientes do hospital do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (Gpaci).

Fonte: O Tempo