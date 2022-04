Uma jovem de 28 anos morreu em um acidente nesse sábado (9) no km 83 da MG-235, em São Gotardo. A vítima estava em um carro com o companheiro, de 30 anos, e o filho de 2 anos quando bateram de frente com um caminhão.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o homem que conduzia o carro sofreu fraturas na coluna e nas pernas e a criança ferimentos leves. Eles foram encaminhados para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A perícia técnica esteve no local e realizou os procedimentos de praxe. O trânsito precisou ser desviado até que fosse feita a remoção dos veículos.

Fonte: G1