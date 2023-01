Em decorrência de uma investigação de furto cometido contra um casal de idosos, a Polícia prendeu em flagrante uma jovem, de 19 anos, em Pará de Minas.

A suspeita foi localizada na sexta-feira (27), após ter efetuado uma transferência bancária por meio do PIX no valor de R$ 10 mil.

As investigações tiveram início a partir de denúncia realizada pelo casal de idosos à PCMG. Conforme o relato, eles abrigaram a família da investigada na residência deles, já que a mãe dela estava com problemas de saúde. Contudo, após a mãe e o irmão deixarem o local, a suspeita resolveu permanecer ocupando um quarto no imóvel.

Segundo a delegada responsável pelas investigações, Ana Cristina Bicalho, além de se negar a sair da residência, a investigada passou a demonstrar agressividade com o casal de idosos. “Diante dos fatos, nossa equipe compareceu ao local e conversou com a jovem, que decidiu juntar seus pertences e ir embora”, conta.

Furto

Após a saída da jovem, as vítimas procuraram novamente a Polícia Civil ao descobrirem que todas as suas economias teriam sido subtraídas. “Os idosos informaram que a investigada havia acabado de realizar uma transferência por meio do Pix da conta deles para a conta da titularidade dela. Além disso, também foram realizadas diversas solicitações de empréstimos e transferências bancárias indevidas”, conta a delegada.

A jovem foi localizada em um hotel da cidade. Em um caderno dela, estavam anotados os dados bancários das vítimas. Diante dos fatos, ela foi presa em flagrante por furto qualificado e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Pará de Minas e, ao final dos procedimentos, conduzida ao Sistema Prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil