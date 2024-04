A publicitária Larissa Carvalho, de 22 anos, sofreu uma queimadura de segundo grau no braço após tentar fazer café direto no copo Stanley. A jovem compartilhou um vídeo no tiktok contando sobre o acidente. Com pressa, como estava indo viajar, ela colocou a leiteira no fogão para esquentar a água, pegou o coador tradicional e colocou em cima do copo Stanley para coar o café.

“De repente houve uma explosão de água fervendo para todo lado, que caiu no meu braço. Não sei se foi a pressão da água quente, o choque térmico, o que fez a água simplesmente explodir“, afirmou a jovem. Segundo ela, a dor que sentiu foi muito forte. “Começou a me dar uma tontura, minha pressão abaixou, como se eu fosse desmaiar. Não desejo isso para ninguém,” contou.

Larissa diz ainda que fez o vídeo como uma forma de alertar outras pessoas sobre o acidente. “Minha mensagem é: cuidado quando for passar café ou quando for por alguma coisa muito quente no copo Stanley.”

Fonte: O Tempo