Dois jovens, de 20 e 25 anos, foram mortos com golpes de faca e tiros em uma casa no Bairro Lourdes, em Itaúna, na noite do domingo (13). Ninguém foi preso e a motivação do crime não foi informada.

Segundo a Polícia Militar (PM), no local foram apreendidos um pé de maconha, telefones, touca ninja, carregador de pistola e munições calibre 40, 03 e 9mm.

Uma testemunha disse para a polícia que ouviu uma discussão na casa das vítimas e, em seguida, barulho de tiros. Ainda segundo a PM, o crime teria sido cometido por três pessoas, que até o momento não foram localizadas.

As duas vítimas são naturais da Bahia e não tinham registros criminais. A perícia da Polícia Civil foi chamada e fez os trabalhos de rotina.

