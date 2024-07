Um casal que estava junto há 46 anos morreu em um intervalo de apenas 19h, entre o último domingo (28) e a tarde dessa segunda-feira (29). O caso aconteceu em Cruz Alta, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Elvio da Rosa, tinha 67 anos e Maria Luiz Reck da Rosa 62. A coincidência já foi grande, mas a causa da morte também: ambos morreram de parada cardiorrespiratória.

No domingo, os familiares velavam Elvio, que morreu após um tratamento de oito meses contra um câncer nos pulmões. Foi neste momento em que os filhos Luciano e Igor foram surpreendidos com a notícia da morte da mãe. Maria Luiz havia sido internada há três dias, em um hospital de Ijuí, após passar mal e descobrir um enfisema pulmonar e problemas cardíacos.

“Sinceramente, acredito que aconteceu da forma menos dolorosa para os dois. A mãe não aguentaria seis meses sem o pai”, afirma o filho mais velho, Luciano Reck da Rosa, ao G1.

Elvio trabalhava em uma repartição pública e Maria era considerada o “coração” do lar, segundo a família. Os filhos relatam jamais terem visto os pais brigarem.

“Meu pai era um laçador de muita qualidade, e minha mãe cuidava do lar com muito carinho. Nunca passamos dificuldades porque eles sempre nos proveram tudo o que precisávamos”, lembra Luciano.

Os filhos contaram ainda, que durante a semana em que estava internada, Maria sempre chamava pelo marido por volta das 2h20 da manhã. Curiosamente, nas últimas horas de sua vida, o pai repetiu a ação e chamou por Maria nesse mesmo horário.

“Nunca dormiram separados. Ela dizia que não queria ficar e ver seu Elvio partir”. Além dos filhos, o casal deixou nove netos e um bisneto.

Fonte: Itatiaia