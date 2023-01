Lula sancionou nesta quarta-feira (11) o reajuste de salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (foto), do procurador-geral da República e do defensor-geral da União.

Os salários dos ministros do STF, topo do funcionalismo, e o do PGR passarão de R$ 39,2 mil para R$ 41,6 mil neste ano e chegarão a R$ 46,3 mil em 2025. O chefe da Defensoria passará a ganhar R$ 37,6 mil mensais.

A proposta de reajuste passou a toque de caixa pelo Congresso em dezembro —ela foi aprovada na Câmara e no Senado no mesmo dia.

Na ocasião, os congressistas também se deram aumento de salário para R$ 46,3 mil, escalonados até 2026. Esse trecho do texto ainda não foi sancionado pela Presidência.

