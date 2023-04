Após viagem à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, neste sábado (15) para os compromissos do último dia de sua missão oficial à Ásia.

O petista terá uma reunião com o presidente do país Mohammed bin Zayed Al Nahyan, no Palácio Presidencial e, em seguida, deve encerrar a visita com uma declaração à imprensa. Lula retorna ao Brasil no domingo, 16.

O presidente Lula será homenageado pelo presidente Árabe durante um Iftar, que é um jantar que quebra o jejum feito ao longo do dia pelos muçulmanos no mês sagrado do Ramadã.

No encontro, os chefes de Estado devem tratar de acordos comerciais, investimentos bilaterais e meio ambiente. A comitiva brasileira é composta por representantes de 30 empresas, de diversos setores, como mineração e carne, segundo a Presidência da República.

O encontro entre Lula e o chefe de Estado dos Emirados Árabes marcará a segunda visita oficial do presidente brasileiro ao país, onde esteve em 2003, em seu primeiro mandato presidencial. ,

Segundo o governo federal, os Emirados Árabes Unidos estão entre os três principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio. Ano passado, o comércio bilateral alcançou a marca de US$ 5,7 bilhões, tendo sido registrado aumento de 74% em relação a 2021, com superávit brasileiro de US$ 739 milhões. O destaque fica por conta do agronegócio, que responde por quase 60% da pauta de exportações brasileiras ao país.

Em relação à pauta do meio ambiente, o país árabe tem investido em energias renováveis e no compromisso de zerar emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, em consonância com estratégia adotada pela gestão do presidente Lula. O país irá sediar a 28ª Sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP28).

Fonte: O Tempo