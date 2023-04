Um homem de 35 anos foi preso, nessa sexta-feira (14 ), suspeito de violência doméstica contra a companheira e por jogar o cachorro dela em um fogão de lenha em Peçanha, no Leste de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher, de 29 anos, denunciou o suspeito em março deste ano por sofrer violência física, verbal e psicológica.

“Em uma das ocasiões, o homem pegou o cachorro recém-nascido, jogou no fogão a lenha e ateou fogo. A ação foi presenciada pela filha do casal, de 3 anos, que correu para avisar à mãe o ocorrido. O animal foi retirado do fogão, mas teve a boca queimada, não conseguindo mais se alimentar, e morreu”.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito e o pedido foi aceito pela Justiça. O homem foi levado à delegacia de Polícia Civil e permaneceu em silêncio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: O Tempo