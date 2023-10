Um bebê de quatro meses foi encontrado morto em Bocaiúva, no Norte de Minas Gerais, nessa segunda-feira (2). Familiares e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram manobras de reanimação, mas a vítima não apresentou melhoras.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a mãe do bebê disse que se levantou na madrugada para amamentar o filho quando percebeu que ele estava com a boca roxa e com secreção pelo nariz. Ela ainda estranhou o fato do filho não ter acordado, visto que acostumava amamentar por volta das 3h.

A mulher chamou o marido para ajudá-la, e o homem ligou para o cunhado, que é vizinho, desesperado relatando a situação do filho. O Samu também foi solicitado a comparecer no imóvel.

O tio do bebê iniciou as manobras de socorro até a chegada da equipe médica. Manobras foram realizadas também pela equipe, na tentativa de reanimar a criança, no entanto o óbito foi constatado. No laudo de atendimento do Samu constou que o bebê teve óbito não natural, sem sinais de marcas externas.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que a causa e as circunstâncias da morte serão apuradas pela Delegacia de Polícia Civil do município.

Fonte: O Tempo