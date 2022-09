Uma mulher de 30 anos é suspeita de ter matado a facadas as duas filhas, de 6 e 10 anos, na terça-feira (27), em Edéia, a 120 km de Goiânia.

A Polícia Civil ouviu Izadora Alves de Faria, de 30 anos, que confessou ter matado as duas filhas, Maria Alice, de 6, e Lavínia Souza, de 10, em Edéia, no sul de Goiás. De acordo com o delegado Daniel Moura, em depoimento, Izadora deu detalhes de como cometeu o crime e em nenhum momento chorou ou demonstrou arrependimento.

“Na cabeça dela, ela tinha feito um bem para as crianças. Ela acha que ela livrou as meninas de viver uma vida que ela viveu”, disse o delegado.

A mulher prestou depoimento nessa quarta-feira (28) e foi encaminhada ao presídio de Israelândia

De acordo com o delegado, a dona de casa Izadora Alves de Faria teria matado as duas filhas a facadas e depois fugido de casa. A polícia foi acionada após o pai chegar ao local e encontrar as filhas mortas.

A Polícia Civil informou que as vítimas foram encontradas mortas em um colchão, na garagem de casa, no Setor Samambaia. A corporação disse ainda que a equipe faz diligências para esclarecer como o crime aconteceu.

De acordo com o delegado, as vítimas são Maria Alice, de 6 anos, e Lavínia, de 10. Segundo o investigador, ainda não há suspeitas do que pode ter levado a mulher a cometer o crime. “Não temos nem noção do que leva uma pessoa a fazer isso”, disse.

O pai das crianças disse à polícia que achou as filhas mortas debaixo de um cobertor quando chegou em casa para almoçar. Segundo o delegado, ele disse que saiu para trabalhar pela manhã e estranhou quando voltou e encontrou o portão trancado. Logo depois, ele viu vestígios de sangue e achou as meninas em um colchão.

“O pai estranhou, porque ele sempre deixa o portão aberto. Ele chamou pela esposa, ninguém respondeu. Quando ele abriu, ele viu que tinha um colchão com cobertor na área da frente. Quando ele tirou o cobertor, ele viu que as duas filhas estavam mortas”, disse o delegado.

Crime e prisão

Izadora foi achada com a ajuda de cães farejadores, por volta de 21h de terça-feira (27), em um matagal próximo à casa. Segundo o delegado, ela tinha sinais de ferimentos que indicam que ela tentou suicídio. A prisão em flagrante foi feita, e ela foi levada para um hospital, onde ficou escoltada e teve alta na manhã de quarta-feira (28), quando prestou depoimento à polícia.

“Ela confessou o crime, o modo como ela matou as crianças. Segundo ela, de início, ela tentou dar veneno, mas como ela viu que não iria funcionar, ela levou as crianças para uma caixa d’água, que fica em frente à casa, e tentou eletrocutar as crianças com uma extensão ligada à rede elétrica. Como ela viu que não ia dar certo, ela desligou a extensão e foi lá na caixa d’água e afogou as crianças”, disse.

“Quando as crianças estavam desacordadas, ela tirou as duas da caixa d’água e as colocou num colchão. Para certificar que tinha matado elas, ela deu um golpe de arma branca”, completou o investigador.

Fonte: G1