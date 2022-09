Até o dia 19 de outubro, pais ou responsáveis pelos alunos da Rede Municipal de Ensino devem renovar a matrícula escolar do estudante que pretende continuar na mesma escola ou Centro de Educação Infantil em que está matriculado.

Às famílias que ainda não possuem filhos matriculados na Rede Municipal, a Secretaria de Educação e Esportes informa que serão realizados processos de Cadastro Escolar para a Educação Infantil no mês de outubro/2022 e do Sistema de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM) para o Ensino Fundamental no mês de novembro/2022.

As rematrículas serão feitas, exclusivamente, na escola ou Centro de Educação no qual o aluno está matriculado no ano letivo de 2022.

Fonte: Decom