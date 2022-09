O Centro Universitário de Formiga realiza nesta semana, entre os dias 26 e 30, das 7h30 às 12h e das 17h30 às 22h, a Mostra de Profissões 2022. A expectativa é de que aproximadamente cinco mil alunos de escolas da região visitem o Unifor-MG nesse período.

É um momento especial para o aluno concluinte do ensino médio ter mais informações para a sua escolha profissional, conhecer as perspectivas de mercado de trabalho e se aproximar do ambiente acadêmico. O evento é tradicional e sempre promovido no segundo semestre.

A programação viabiliza ao estudante participar de espaços interativos, conhecer o campus e os cursos oferecidos pelo Centro Universitário de Formiga. Todas as escolas recebem transporte gratuito da instituição.

Fonte: Unifor-MG