O Atlético segue mal na Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira (28), no Mineirão, em Belo Horizonte, o Galo desperdiçou muitas chances e foi derrotado pelo Palmeiras, por 1 a 0, pela 28ª rodada. No duelo, o gol do Verdão foi marcado pelo zagueiro Murilo.

O Palmeiras volta a ser “carrasco” do Atlético. O time paulista eliminou o Galo nas duas últimas edições da Copa Libertadores e, mais uma vez, voltou a causar decepção para os atleticanos. A vitória palmeirense pelo Brasileirão também encerra um tabu de oito jogos em favor do clube mineiro. Eram duas vitórias do Atlético e seis empates em sequência no histórico recente.

Com o resultado, o Galo segue estagnado na 7ª colocação da Série A, com 40 pontos. O revés complica ainda mais a vida alvinegra na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2023.

O próximo compromisso do Atlético é contra o Fluminense, pela 29ª rodada, novamente no Gigante da Pampulha. A partida será realizada às 15h do sábado (1/10).

O jogo

Logo nos primeiros minutos, o Atlético teve as primeiras grandes chances do jogo: Mariano acionou Hulk em profundidade com belo passe. O atacante deu belo drible com corte de letra e finalizou para boa defesa de Marcelo Lomba. Logo em seguida, a partir de mais uma jogada de Hulk pelo lado direito, Dodô recebeu na entrada da área e, com o pé direito, chutou por cima do travessão, com perigo.

A partida teve um início movimentado. Muitas alternâncias na posse de bola, agressividade nos duelos individuais e, como de costume, muitas faltas no duelo entre Atlético e Palmeiras. Ambas as equipes desperdiçavam oportunidades de contra-ataques por erros técnicos, especialmente no meio-campo.

Keno foi o responsável por mais uma grande chance do time de Cuca no início do jogo. Acionado na esquerda, o camisa 11 fez sua jogada característica e cortou para dentro. No entanto, a batida colocada com curva, desta vez, parou na trave. Pouco depois, Keno recebeu belo cruzamento de Hulk após nova jogada individual, mas cabeceou para fora. Pressão alvinegra.

Aos 24 minutos, o Atlético acertou a trave pela segunda vez. Com chute colocado de fora da área, Hulk balançou o travessão. O Galo era soberano na partida. Cada vez mais, controlava a posse de bola e empurrava o Verdão para seu campo de defesa. Com o decorrer do tempo, no entanto, o mandante passou a encontrar mais dificuldades de infiltrar na área adversária, que estava bastante povoada.

Somente aos 38 minutos, o Palmeiras criou sua primeira grande oportunidade. Com liberdade pela direita, na área, Mayke acionou Dudu. O atacante chegou de carrinho para finalizar, e a bola passou rente à trave direita de Everson. Pouco depois, o camisa 7 voltou a ameaçar com chute de fora da área, que parou na trave. Nos acréscimos, o time paulista chegou a balançar as redes em lance de escanteio, mas o gol foi anulado corretamente por impedimento.

Segundo tempo

No intervalo, Cuca promoveu a entrada de Ademir na vaga de Dodô. Com a mudança, Ademir passou a preencher o corredor esquerdo como um ala e Jemerson oferecia maior cobertura por aquele lado.

Aos 5 minutos, o Palmeiras abriu o placar com uma tentativa de jogada ensaiada. Scarpa e Dudu envolveram o lado esquerdo da defesa alvinegra com linda troca de passes. Após finalização errada do meia-atacante, Murilo apareceu livre na área para balançar as redes: 1 a 0. Keno tentou responder imediatamente com uma finalização perigosa, mas a bola foi para fora.

Com a intenção de conferir maior presença de área, Cuca colocou Alan Kardec no lugar de Eduardo Sasha. Pouco depois, Nacho Fernández entrou na vaga de Jair. Neste momento, a partida foi paralisada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique devido ao uso de sinalizadores por parte da torcida do Atlético, por cerca de quatro minutos.

Otávio e Pavón entraram nos lugares de Allan e Keno, respectivamente. O Atlético era cada vez menos produtivo ofensivamente. Cuca pediu, na reta final, para que o time abrisse em campo, na tentativa de alargar e criar espaços na defesa do Palmeiras.

Na reta final, o Galo esboçou uma “blitz” no ataque, mas sem sucesso. No segundo tempo, a equipe mineira também viu um pênalti não ser marcado para o Verdão em lance polêmico, além de um gol de Breno Lopes anulado já nos acréscimos.

