O Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) é um equipamento público que tem como missão o combate à fome e ao desperdício de alimentos e para isso, tem contado com um número de cada vez maior de parceiros doadores.

Neste mês, o equipamento recebeu doações de alguns desses parceiros. Foram doadas 3,65 toneladas de bananas recebidas dos produtores de Delfinópolis e 2,94 toneladas de inhame recebidas do produtor Gilberto José da Silva.

Os alimentos foram encaminhados as famílias em situação de vulnerabilidade social através dos CRAS e também as entidades da rede socioassistencial de Formiga.

Doação de mudas de bananas

Dando continuidade ao projeto de cultivo e propagação de mudas de bananas que é desenvolvido na Fazenda Laboratório do Unifor-MG, em parceria do BMA com a Emater-MG e o Unifor-MG, foram doadas 5 mudas de banana prata e 5 mudas da variedade BRS princesa ao produtor Antônio Carlos de Mendonça, da comunidade da Lagoa do Fundão.

O projeto é coordenado pelos professores Dênio Garcia e Adriano Alves da Silva e conta com o apoio do extensionista técnico Mozair José Pinto, do escritório local da Emater-MG e com os estagiários do curso de Engenharia Agronômica do Unifor-MG que prestam serviço no BMA.

Fonte: Decom