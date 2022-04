A Secretaria Municipal de Obras e Trânsito divulgou as atividades realizadas nesta semana em Formiga.

Confira abaixo as ações:

✅ Execução de obras de drenagem pluvial no bairro Andorinhas e no Ouro Verde

✅ Execução de pavimentação em bloquete na rua Hilda Cabral e na José Pedro da Silva

✅ Execução de pavimento asfáltico em diversas ruas do Bairro Andorinhas e em uma rua no bairro Érico Rocha

✅ Execução de tapa buracos nos bairros Alvorada, Novo Horizonte e Mangabeiras

✅ Execução de obra de contenção de talude

✅ Limpeza de ruas para execução de obras de pavimentação asfáltica

✅ Construção de ponte na Comunidade Serrinha

✅ Início dos trabalhos de manutenção de estrada na Comunidade Cerrado

✅ Manutenção de estrada na Comunidade Marmelada