No sábado (27) foi finalizada a Campanha de Vacinação Antirrábica na área urbana de Formiga. Ao todo, 7.107 cães e gatos foram imunizados.

A campanha continua na zona rural, onde, até o momento, mais de dois mil animais tomaram a vacina.

No primeiro dia de vacinação na zona urbana de Formiga, realizada no dia 6 de agosto, foram vacinados 4.701 animais sendo 4.247 cães e 454 gatos. No sábado (27), foram 2.161 cachorros e 245 gatos.

Já na zona rural, até o momento, foram vacinados 1.844 cães e 348 gatos. Esta semana a imunização acontece nas comunidades rurais (confira as localidades na arte abaixo).

De acordo com a Vigilância Ambiental, não há previsão de novas datas de vacinação na área urbana.

A vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir a doença e manter seu pet saudável, além disso, é uma maneira de manter a segurança de todos por ser uma zoonose que é transmitida também ao ser humano.

Outras informações sobre a campanha podem ser obtidas no setor de Vigilância Ambiental por meio do seguinte telefone: 3329-1143.

Confira abaixo as comunidades que terão a vacinação antirrábica:

Fonte: Decom