Mais de 8,2 milhões de pessoas estão incluídas nos grupos prioritários para a vacinação contra a gripe em Minas Gerais.

A campanha, que será iniciada na próxima segunda-feira (4), segue até 3 de junho no Estado e tem como objetivo reduzir as complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelo vírus Influenza. O imunizante é gratuito e estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Este ano, a campanha terá duas etapas, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o cronograma, a primeira fase vai até 30 de abril e será direcionada aos idosos com 60 anos ou mais, além de trabalhadores da saúde.

Na segunda fase, iniciada em 2 de maio, as doses serão aplicadas no público infantil, gestantes e puérperas, indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficientes permanentes, além das Forças Armadas, de segurança e salvamento, dentre outros.

O dia D de mobilização nacional será realizado em 30 de abril. Nesta data, as crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) também devem ser imunizadas.

Segundo a coordenadora estadual do Programa de Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Josianne Gusmão, mesmo quem se imunizou contra Influenza em 2021 e faz parte dos grupos prioritários da campanha deste ano deve tomar a vacina novamente.

“A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2022 é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. A vacinação anual previne as formas graves da doença, reduzindo o impacto sobre o sistema de saúde, principalmente, neste momento de pandemia que estamos enfrentando. A meta é imunizar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários”, afirmou.

De acordo com a pasta, os imunizantes já estão sendo distribuídos para as Unidades Regionais de Saúde.

2021

Segundo dados do Ministério da Saúde, 4,5 milhões de doses da vacina contra a Influenza foram aplicadas em Minas Gerais em 2021. A cobertura foi de 79,2% do público prioritário.

Ocorrências em Minas

No ano passado, foram notificados 362 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, com 47 óbitos. Em 2022, até o momento, são 341 casos notificados da doença e 56 óbitos.

Veja o cronograma da 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza:

Primeira etapa – 4 a 30 de abril

Idosos com 60 anos ou mais

Trabalhadores da saúde

Segunda etapa – de 2 de maio a 3 de junho