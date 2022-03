O boletim epidemiológico de monitoramento da dengue, chikungunya e zika, divulgado nessa quarta-feira (30) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), apontou que foram registrados 1.392 casos prováveis de dengue no Centro-Oeste de Minas.

O boletim anterior apontava 1.094 casos. São 298 a mais em comparação com o boletim anterior.

Segundo a SES-MG, foram considerados casos registrados entre os dias 1º de janeiro a 29 de março. Ainda de acordo com o boletim, até o momento, na região, são 21 casos prováveis de chikungunya e um caso provável de zika.

Dengue

De acordo com a SES-MG, Nova Serrana tem 365 casos prováveis de dengue. É a cidade com maior número de casos na região. Em seguida, aparece Luz, com 230, e Bom Despacho, com 210 casos prováveis da doença.

Com relação a chikungunya, Itaúna tem cinco casos, cidade com maior número na região. Bom Despacho, Divinópolis, Formiga e Lagoa da Prata têm três casos cada. Capitólio dois casos e Pará de Minas um caso provável da doença.

O único caso suspeito de Zika, até o momento, foi registrado em Araújos.

Casos prováveis de dengue, chikungunya e zika no Centro-Oeste

Cidade Dengue Chikungunya Zika Abaeté 12 – – Araújos 20 – 1 Arcos 15 – – Bom Despacho 210 3 – Candeias – – – Capitólio 102 2 – Carmo da Mata – – – Carmo do Cajuru 2 – – Cláudio 4 – – Córrego Danta – – – Córrego Fundo 1 – – Divinópolis 43 3 – Dores do Indaiá 2 – – Formiga 21 3 – Igaratinga 2 – – Iguatama 4 – – Itaúna 11 5 – Lagoa da Prata 29 3 – Leandro Ferreira – – – Luz 230 – – Martinho Campos 27 – – Nova Serrana 365 – – Oliveira 5 – – Pains – – – Papagaios 14 – – Para de Minas 48 1 – Pimenta 15 – – Pitangui 10 – – Piumhi 158 – – Pompéu 3 – – Quartel Geral 4 1 – Santo Antônio do Monte 11 – – São Gonçalo do Pará 24 – – Total 1.392 21 1

Fonte: SES-MG

Até dia 29 de março, Minas Gerais tinha registrado 16.940 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue. Desse total, 7.220 casos foram confirmados para a doença. Cinco óbitos foram confirmados e outras 13 mortes são investigadas, até o momento.

Zika e Chikungunya

Conforme a SES-MG, foram registrados 1.314 casos prováveis de chikungunya. Do total, 247 foram confirmados. Não há nenhum óbito pela doença confirmado no Estado até o momento.

Com relação à zika, foram registrados 28 casos prováveis no Estado e dois foram confirmados. Não foram confirmados óbitos pela doença em Minas Gerais até o momento.

Fonte: G1