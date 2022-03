A Fifa definiu, nesta quinta-feira (31), os oito cabeças de chave da fase de grupos e os potes de sorteio da Copa do Mundo no Catar no fim de 2022. O Brasil, novo líder do ranking mundial após cinco anos, será cabeça de chave junto às seleções do Catar (país-sede), Bélgica (2ª colocada), França (3ª melhor colocação), Argentina (4º lugar), Inglaterra (5º lugar), Espanha (7º lugar no ranking) e Portugal (8º). A Itália ocupa a 6ª posição, mas não vai disputar o torneio.

No pote 2, estão: México, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia.

No pote 3, a Fifa confirmou as seguintes seleções: Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia.

No quarto e último pote, já estão confirmados: Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita e Gana. Outras três seleções ainda precisam se classificar para o Mundial.

Brasil volta a ser líder do ranking mundial da FIFA

Cinco anos depois, após as vitórias por 4×0 contra o Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias, a Seleção Brasileira ultrapassou a Bélgica e assumiu a liderança do ranking mundial da FIFA. Os belgas estavam no topo há três anos e perderam o posto depois de empatar com a Irlanda, no último sábado (26), em um amistoso.

Fonte: Itatiaia