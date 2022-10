O Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto mobilizou uma equipe para atender um possível caso de afogamento no córrego da avenida Jerônimo Gonçalves, no começo da noite de terça-feira (25). Mas, no final, constatou que se tratava de um manequim.

O córrego fica em frente ao terminal rodoviário da cidade, onde há um fluxo intenso de pessoas. O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado normalmente por pessoas que passavam pelo local que disseram ter visto uma pessoa dentro do córrego, possivelmente afogada.

Segundo a corporação, uma equipe de resgate foi até o córrego onde estaria o corpo para fazer o resgate. Dezenas de pessoas pararam para acompanhar o trabalho dos bombeiros, que, ao içarem o “corpo” de dentro do córrego, perceberam se tratar de um manequim.

A via ficou parcialmente fechada durante os trabalhos de resgate do boneco, mas não houve trânsito.

Não há informações, segundo o Corpo de Bombeiros, sobre como o material foi parar no córrego, se foi descarte irregular em alguma área e que acabou chegando àquele ponto ou se alguém fez uma brincadeira. No fim, o manequim foi descartado para evitar novas confusões.

Fonte: O Tempo