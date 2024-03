O atacante Marcelo Moreno realizou, nesta sexta-feira (22), o primeiro treino em campo na Toca da Raposa II. O centroavante boliviano participou de atividades no gramado junto do elenco do Cruzeiro sob o comando do técnico Nicolás Larcamón.

O boliviano iniciou as preparações para o jogo de despedida que fará pelo Cruzeiro, onde escolheu encerrar a carreira. Os detalhes da partida festiva ainda não foram definidos, nem mesmo possibilidade de data.

Moreno desembarcou em Belo Horizonte no último domingo (17), onde foi recebido com muita festa pelos cruzeirenses. Nessa quarta-feira (20), o atleta se apresentou na Toca da Raposa II para realizar exames e trabalhos físicos.

O atacante já teve nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já está em condições legais para o jogo festivo. O jogador passará por um processo de recondicionamento físico.

Fonte: Hoje em Dia