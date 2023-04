As apostas para a Mega-Sena e para a Quina estão R$ 0,50 mais caras a partir deste domingo (30).

Os reajustes fazem parte de um pacote de mudanças nos valores das Loterias da Caixa anunciado pelo banco no dia 10 de abril.

Com a alteração, a aposta simples da Mega-Sena passa a custar R$ 5, valendo já para o concurso 2.588 da modalidade. No caso da Quina, as apostas subiram para R$ 2,50.

Os reajustes deste domingo também atingem a Lotofácil e a Lotomania, que passam a custar R$ 3 — ambas com aumento de R$ 0,50.

No próximo dia 3 de maio, o reajuste valerá também para a Timemania e Dia de Sorte.

Reajustes

A Caixa Econômica Federal anunciou no dia 10 de abril um reajuste de até 25% nos preços das Loterias, com previsão de alteração dos valores a partir do fim do mês.

De acordo com a Caixa, o aumento foi necessário para “recuperar o valor monetário das apostas, tendo por base a atualização de seus valores originais utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”. Na prática, significa que o preço das apostas ficou defasado em relação à inflação.

O último reajuste nas Loterias da Caixa havia sido aplicado em novembro de 2019. Na ocasião, a Mega-Sena subiu de R$ 3,50 para R$ 4,50, uma alta de 28,6%.

As primeiras alterações, a partir de 30 de abril, valem para a Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania. No próximo dia 3 de maio, o reajuste passa a valer também para a Timemania e Dia de Sorte.

No caso da Mega-Sena, o aumento no preço da aposta pode, eventualmente, resultar em prêmios mais altos. Isso porque, do valor total arrecadado por concurso, 43,35% são destinados à premiação. Portanto, se o mesmo número de apostas for realizado a preço mais alto, a cifra arrecadada tende a subir, elevando o valor do prêmio.

Fonte: G1