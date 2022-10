Um menino de 7 anos morreu afogado em uma represa de criação de peixes, na zona rural de Serra do Salitre, no sábado (15). A criança estava com a avó na fazenda em que ela trabalhava.

De acordo com a Polícia Militar, o menino disse para a avó que iria brincar. Ela teria orientado o neto para brincar perto da casa, mas ele se afastou da propriedade.

A mulher então sentiu falta do menino e saiu para procurá-lo com ajuda de outros funcionários da fazenda.

Ao ver os chinelos do menino boiando, um homem pulou na água e encontrou a criança desmaiada no fundo da represa. Um médico que estava na fazenda tentou reanimar o menino, mas não conseguiu. A avó dele passou mal e teve que ser levada para o Pronto Atendimento.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para o trabalho de rotina.

Fonte: G1