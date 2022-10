Câmeras internas de segurança de um estabelecimento registaram o momento em que dois ladrões abordam um empresário e roubam uma caminhonete em Bom Despacho. O crime foi por volta de 9h20 desta terça-feira (18) no Bairro Rosário II. A Polícia Militar (PM) segue em rastreamento para identificar e localizar a dupla.

As imagens mostram o empresário sentado em uma cadeira de frente à uma mesa de atendimento comercial, quando a dupla chega. Com toucas para cobrir os rostos e um deles armado, os ladrões rendem a vítima.

Durante a abordagem, um dos criminosos exige a chave da caminhonete que estava estacionada do lado de fora do estabelecimento e o empresário entrega nas mãos dele. Em seguida, os dois fogem com o veículo. A PM informou que segue nas buscas para localizar os dois suspeitos.

Fonte: G1