Durante visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse acreditar em uma virada no estado. O presidente está com aliados na cidade, nesta terça-feira (18/10).

Em discurso a apoiadores na Praça da Estação, Bolsonaro afirmou que a virada é possível porque ele está “bem à frente em São Paulo e diminuindo a diferença no Nordeste”.

“O futuro é nosso. O Brasil vai continuar sendo um país próspero e livre. Graças à vontade do seu povo. A todos vocês, votemos por nós. Mas mais ainda pelos pequeninos que estão ao meu lado. O futuro deles passa pelas mãos de vocês. Votem 22, elegendo Jair Bolsonaro para a Presidência”, afirmou.

O presidente disse ainda que o Brasil “vai continuar livre e sendo um exemplo para o mundo democrático.”

Minas na corrida

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rival do candidato à reeleição no segundo turno, terminou à frente no primeiro, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro teve 43,20%.

Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6%. Lula recebeu 48,29%. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo – com 27.189.714 votos.

O governador foi reeleito em primeiro turno com 56,18% em 2 de outubro. Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado por Lula, foi o segundo, com 35,08%.

O senador Carlos Viana (PL-MG), então candidato oficial de Bolsonaro em Minas, teve 7,23% e parou na terceira posição. Zema teve como nome à Presidência no primeiro turno o correligionário Felipe d’Ávila (Novo), que teve somente 0,47% e ficou na sexta posição.

Fonte: Estado de Minas