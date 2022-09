Uma mulher, de 43 anos, ficou com o braço preso em uma máquina de moer cana, no bairro Santa Rita, em Bom Jesus da Penha, no Sul de Minas. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para desencarcerar o braço da vítima, na tarde dessa sexta-feira (16).

Conforme informações dos bombeiros, ao chegarem no local eles conseguiram retirar o braço da vítima da máquina após quebrarem o pino central da moenda.

A vítima teve fratura exposta no antebraço esquerdo e após receber atendimento no pronto socorro de Bom Jesus da Pena, ela foi transferida para a Santa Casa Misericórdia, em Passos, também no Sul de Minas.