Uma jovem de 21 anos foi presa suspeita de simular o próprio sequestro e exigir R$ 2 mil de resgate do marido, de 23 anos. O caso foi registrado nessa quinta-feira (8), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A mulher foi detida na sexta-feira (9).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a suspeita relatou aos policiais que havia ido até a distribuidora do marido. Um homem, então, que sabia que ela era esposa do dono, a teria ameaçado com uma arma e a obrigado a entrar em um carro, onde estava outro jovem.

Ainda conforme a mulher, ela ficou com os supostos sequestradores por cerca de 3 horas. Os homens teriam ligado para o marido dela e pedido um resgate de R$ 2 mil, que não foi pago. Logo depois, ela foi libertada. Os policiais, porém, encontraram inconsistências no relato.

Os militares localizaram um dos homens que estavam no carro com a mulher. Aos policiais, ele confirmou que os três simularam o sequestro para tentar extorquir o marido da suspeita. Ele também contou que, durante a simulação, o trio ainda teria tomado cerveja dentro do veículo.

Os suspeitos foram presos. O caso está sendo investigado.

