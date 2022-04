Idosos com 70 anos ou mais poderão receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. A decisão, que será deliberada neste sábado (2), foi confirmada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, durante coletiva concedida à imprensa na manhã desta sexta-feira (1º). Até então, somente o público acima dos 80 anos estava recebendo a quarta aplicação.

Segundo o titular da pasta, mais de 1 milhão de mineiros poderão garantir a imunização a partir de então. A ampliação é considerada necessária já que o público é mais vulnerável à doença e tem resposta imunológica mais baixa, assim como os imunossuprimidos, que já recebem a dose adicional no Estado.

“Pelo número de doses que temos disponíveis, nós vamos incluir. Vale destacar que essa decisão é importante. Nunca se acompanhou tanto uma doença como essa, nunca se preocupou tanto com uma doença infecciosa como a Covid. Então é comum de qualquer vacina a imunização se perder com o tempo, principalmente imunodeprimidos e idosos”, disse, orientando para a importância da imunização, independente do número de doses.

“Isso não tem a ver com a vacina de Covid, ela não é pior, isso é comum. E a gente incluiu a vacina para as pessoas com mais de 70 anos porque, se a gente considerar que todo idoso vai tomar a dose, a gente sabe que temos unidades suficientes. Belo Horizonte, por exemplo, poderia iniciar hoje a vacinação desse público”, considerou.

Na capital mineira, aproximadamente 72 mil idosos com 80 anos ou mais recebem, a partir desta segunda-feira (4), a quarta dose do imunizante. É preciso, no entanto, ter recebido a terceira aplicação há ao menos 4 meses.

Fonte: Hoje em Dia