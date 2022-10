A mineira Maria Eduarda Barbosa é a nova Baby Miss Brasil Kids 2023. Com apenas 4 anos de idade, Duda se sagrou vitoriosa no concurso nacional nessa quarta-feira (12), no Dia das Crianças. Agora, ela representará o país no Miss Universo que será disputado na Colômbia. A vitória da criança é “exemplo de superação e representatividade”, como destaca a mãe, Adriana Barbosa Campos.

“Duda vai levar a beleza negra para um concurso internacional. Pra gente o título é muito importante porque retrata a mudança de padrão de beleza que tanto buscamos. O sonho dela de se tornar princesa virou realidade. Agora, ela é referência para outras meninas”, afirma.

Mesmo tão nova, a criança já vem deixando um legado e o título de Baby Miss Brasil veio para coroar. “Temos recebido várias mensagens de crianças que se veem representadas nela. O sonho de Maria Eduarda estimula o de outras crianças e isso é muito gratificante. O que importa não é a coroa, nem a faixa, mas o legado. O título não é só dela, mas sim de uma grande maioria que não se vê representada”.

Muitos foram os obstáculos superados pela criança até a conquista do título nacional. “O concurso começou com 25 meninas e, no final 14, pois nem todas conseguiram cumprir as etapas até chegar na fase nacional”, relembra a familiar.

Semana de conquistas

Além do concurso, a semana reservou outro momento de alegria para Duda, já que ela foi condecorada com o Diploma de Honra ao Mérito de Sabará, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. “A razão foi a representatividade com apenas 4 anos. Ela também terá um destaque em um livro que será lançado em rede nacional. Estamos felizes dela ter a história registrada. Tudo isso comprova o que ela sempre diz: ‘qualquer menina pode ser o que quiser’. Duda quebra paradigmas”.

A alegria tomou conta de Duda após o resultado do concurso. “Ela ficou muito feliz, apesar de que estava bastante confiante. Duda já se sentia miss e brincava: ‘não fico preocupada [com o resultado]. Eu vou ser a Miss Brasil”.

A disputa do Miss Universo acontecerá em 2024, mas a família já está se organizando para o evento e conta com a ajuda das pessoas. “Vai ficar muito caro, pois teremos que levar vestido de gala, traje de banho, traje típico e ela ainda terá que se apresentar num show de talentos. Precisamos da colaboração de todos. Quem sabe Duda será a primeira miss universo negra”, finaliza.

Fonte: O Tempo