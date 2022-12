A mineira Keilla Júnia é campeã da 11ª temporada do ‘The Voice Brasil’, da Globo. Na grande final, realizada ao vivo na noite dessa quinta-feira (29), a cantora de 18 anos recebeu 51,78% dos votos do público e deu ao técnico Michel Teló o título heptacampeão da competição musical.

“Eu quero agradecer a todos que me apoiaram. Sem Deus, sem minha família, sem meus amigos eu não estaria aqui. E também ao Teló. Veio o hepta, não é?”, brincou Keilla, após Fátima Bernardes anunciar que a mineira havia levado a melhor na disputa.

A baiana Mila Santana (Time Gaby), o brasiliense Bell Lins (Time Iza) e o fluminense Juceir Jr (Time Lulu) também estavam na grande final. Com a vitória, Keilla leva para casa o prêmio em dinheiro no valor de R$ 500 mil e ainda assinará um contrato com a Universal Music.

Trajetória no programa

Keilla virou as quatro cadeiras nas Audições às Cegas, primeira etapa do ‘The Voice Brasil’, ao interpretar a canção ‘Rise Up’, que ficou conhecida na voz de Andra Day.

Ela escolheu o time de Teló. Dona de uma voz potente, ela foi a única mineira na final e chamou atenção ao interpretar versões de canções de grandes divas da música.

Na final, a mineira mostrou o vozeirão com “I Will Always Love You”, de Whitney Houston, e também em “Como é Grande o Meu Amor Por Você” , sucesso de Roberto Carlos.

Fonte: O Tempo