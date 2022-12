O nível de água no Rio Itapecerica, em Divinópolis, está 65 centímetros acima do leito normal nesta sexta-feira (30). Entretanto, a Defesa Civil afirma que a situação não apresenta risco para a população.

A previsão é de tempo nublado e mais chuvas até o início de 2023. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também há possibilidade de trovoadas isoladas. A temperatura na região deve variar entre 18ºC e 27ºC.

A medição do volume de água do rio é feita uma vez ao dia, por meio de uma régua afixada na ponte do Bairro Niterói.

Em janeiro deste ano, o rio chegou a ficar 1,35 m acima do leito normal e um alerta com caráter de urgência foi feito pelo Executivo para que moradores da área ribeirinha na região do Bairro Candelária deixassem as casas imediatamente.

Fonte: G1