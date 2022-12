A despedida ao Rei do Futebol será aberta aos fãs, amigos e autoridades em Santos na próxima segunda-feira (2).

A partir das 10h, todos terão acesso à Vila Belmiro para o velório, que será no centro do gramado do estádio, como era o desejo de Pelé.

O corpo sairá do hospital Albert Einstein na madrugada de segunda-feira em direção ao estádio da Vila Belmiro escoltado por policiais militares. A família de Pelé optou por fazer o funeral após a virada do ano e a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo.

Os fãs entrarão pelos portões 2 e 3, com saída pelos portões 7 e 8. Autoridades terão acesso pelo portão 10. Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez comparecerá ao velório; e é possível que Gianni Infantino, presidente da Fifa, também esteja presente.

Ao fim do velório, às 10h do dia 3 de janeiro, começará o cortejo com o corpo do Rei do Futebol pelas ruas de Santos, passando pela casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, até o cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica.

O cemitério está desde 1991 no Guinness Book, o Livro dos Recordes, como o mais alto do mundo. De lá, há visão para a Vila Belmiro. O enterro do Rei será reservado apenas para os familiares.

Fonte: Jornal Extra