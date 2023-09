O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomou posse como presidente da Corte nesta quinta-feira (28), em substituição à ministra Rosa Weber, que se aposenta.

Com a mudança, o vice passou a ser Edson Fachin. Eles devem cumprir um mandato de dois anos à frente do Supremo.

Ministro do STF desde 26 de junho de 2013, Luís Roberto Barroso é natural de Vassouras (RJ). É doutor em direito público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e professor titular de direito constitucional na mesma universidade. Autor de diversos livros sobre direito constitucional e de artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior, ele foi procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado.

Barroso também tem mestrado na Universidade Yale (EUA), doutorado na UERJ e pós-doutorado na Universidade Harvard (EUA). Ele já lecionou como professor visitante nas Universidades de Poitiers (França), Breslávia (Polônia) e Brasília (UnB).