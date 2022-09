Moradores do Furnas Iate Clube (FIC) estiveram, na manhã desta quinta-feira (15), na Câmara Municipal de Formiga.

Eles foram recebidos pelo presidente da Casa, Marcelo Fernandes, e solicitaram ao vereador apoio para regularizar a situação dos imóveis da região.

Os moradores relataram que, por causa da falta de escritura, o fornecimento de água e energia elétrica na região está comprometido, sendo a ligação rejeitada para quem quer construir e o fornecimento interrompido em alguns casos de casas já acabadas.

O assessor jurídico do Poder Legislativo, Marco Aurélio Valadão, também participou da reunião e orientou os moradores a procurarem um advogado, para que as devidas ações na Justiça sejam feitas.

Já Marcelo explicou que a Câmara pedirá à Prefeitura informações quanto a situação dos imóveis na região e, posteriormente, realizará uma audiência pública para tratar do assunto, conversando com todas as partes envolvidas.

Fonte: Câmara Municipal