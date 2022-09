Um adolescente de 17 anos foi apreendido depois que bateu o carro durante uma perseguição policial na madrugada desta quinta-feira (15), em Belo Horizonte. Ele teve ferimentos na cabeça e precisou ser socorrido ao Hospital João XXIII. O veículo era roubado e teria sido comprado por ele para sair com a namorada.

De acordo com a Polícia Militar, a perseguição teve início quando o adolescente desobedeceu a uma ordem de parada na MG-020, no bairro Aarão Reis, na região Norte da capital. Sete viaturas e o helicóptero Pegasus foram empenhados no cerco ao condutor do Chevrolet Cobalt. Segundo o tenente Pedro Henrique Barreiros, do Grupo Tático, o condutor seguiu em alta velocidade pela MG-020, avenida Cristiano Machado, Anel Rodoviário e ruas de bairros adjacentes, como São Paulo e Suzano.

“Ele perdeu o controle e bateu em uma defensa metálica de uma calçada. Ele teve escoriações e bateu a cabeça no volante e foi levado imediatamente por nossas guarnições ao pronto-socorro “, disse o militar.

O veículo conduzido pelo menor, modelo Chevrolet Cobalt, foi tomado de assalto na madrugada de quarta-feira (14), no bairro Cidade Nova, em BH. Na ocasião, três homens armados renderam um motorista de aplicativo e fugiram com o veículo. Aos policiais, o adolescente contou que comprou o carro por R$2 mil. Ele disse que teria comprado o veículo para dar um “rolezinho” com a namorada pela cidade. Segundo a Polícia Militar, o adolescente tem sete passagens pela polícia por receptação de veículos roubados, furto, roubo e tráfico de drogas.

A garota de 19 anos, que estava no banco do carona, não se feriu. Durante a abordagem, ela disse que teria conhecido o companheiro a menos de dois dias. A garota foi conduzida para delegacia para prestar depoimento. Já o adolescente foi encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente (CIA).

Fonte: O Tempo